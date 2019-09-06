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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 4: Где и как увидеть классику?

Подкаст "Тактус". Выпуск 4: Где и как найти классику?

Вокруг классической музыки множество предрассудков, иногда понятных, а иногда совершенно необъяснимых. Ее принято относить к "серьезному" и "интеллектуальному" виду искусства. В классической музыке действительно много "слоев", которые может воспринять не каждый. Но удовольствие от классической музыки, как, например, от высокой кухни, человек может получить, даже если он совсем ничего о ней не знает. В новом выпуске "Тактуса" Алексей Сканави выясняет, как в музыке найти время и пространство, а также историю, экономику и даже архитектуру.

Слушайте подкаст на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит произведение Вольфганга Амадея Моцарта "Маленькая ночная серенада", К. 525, финал. Исполняет Московский камерный оркестр, дирижер Евгений Непало.

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