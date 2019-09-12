Выпуск 6: Одну квартиру себе, одну - банку

В VI веке до н.э. в Древней Греции правитель-реформатор Солон решил заменить личную ответственность человека, взявшего в долг, на имущественную. До этого постановления Солона должник, не сумевший вернуть заём, становился рабом. Теперь же кредитор устанавливал на земле должника столб, надпись на котором гласила, что земля эта стала обеспечением по кредиту. Называли столб "подставкой" или hypotheka. Сегодня же 70% россиян не готовы брать ипотеку, большинство из них говорит о низкой зарплате или недоверии кредитам. В новом выпуске подкаста "По карману" говорим о том, как взять ипотеку правильно и как потом с ней жить.

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