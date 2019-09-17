Выпуск 7: Что пишут в нотах, кроме самих нот?

Главной фигурой европейской классической музыки считается композитор, а главным предметом искусства – музыкальное произведение, то есть, написанный композитором на бумаге нотный текст. Во-первых, потому что нотопечатание изобрели гораздо раньше, чем способы звукозаписи, а сами ноты – еще задолго до того. Поэтому творчество композиторов до нас дошло, а вот игру великих исполнителей прошлого мы ни услышать, ни оценить не можем. Так что именно пишут композиторы в своих партитурах? Что представляют собой музыкальные ноты, и как музыканты их читают? Почему нужно писать в нотах паузу, когда в этот момент и так ничего не звучит? Что еще можно найти нотных записях, и причем тут дорожные знаки? Об этом новый, седьмой выпуск подкаста "Тактус".

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