Выпуск 8: Как получить максимальную зарплату?

В новом выпуске подкаста "По карману" говорим с рекрутером о трудоустройстве и отношениях с работодателем. Что сделать, чтобы получить максимально возможную зарплату? Как вести себя на собеседовании? На что обращать внимание в договоре и в объявлениях о вакансиях? Стоит ли выполнять работу без трудового договора?

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