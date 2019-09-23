Подкаст "По карману". Выпуск 9: Сколько стоит ваша работа?
Только 4% россиян довольны своей зарплатой, не устраивает она более 80%. При этом две трети готовы работать больше, если им и платить будут больше. Как понять, соответствует ли ваша зарплата рынку? Обязан ли работодатель поднимать вам зарплату? Как просить повышения? И как изменить свою стоимость как работника? В новом выпуске подкаста "По карману" Надя Грошева поговорила с экспертом по трудоустройству Татьяной Баскиной.
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