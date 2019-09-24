Выпуск 9: Куклы и скакалки, танцы и страшилки

Что такое детская музыка и зачем она нужна? Когда она появилась и почему ее раньше не было? Кто придумал первую музыку для детей? И нужно ли им вообще слушать классику? О музыке для детей и музыке про детей - в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

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