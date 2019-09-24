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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 9: Куклы и скакалки, танцы и страшилки

Подкаст "Тактус". Выпуск 9: Куклы и скакалки, танцы и страшилки

Что такое детская музыка и зачем она нужна? Когда она появилась и почему ее раньше не было? Кто придумал первую музыку для детей? И нужно ли им вообще слушать классику? О музыке для детей и музыке про детей - в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучат произведения "Веселый крестьянин, возвращающийся с работы" из "Альбома для юношества, соч. 68" Роберта Шумана (исполняет Анатолий Ведерников) и "Сладкая греза" из "Детского альбома, соч. 39" Петра Чайковского в исполнении Михаила Плетнева.

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