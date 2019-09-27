Выпуск 10: Не тот Бах

Когда мы произносим имя Баха, то, как правило, имеем в виду "того самого", великого Баха. Но композиторов с такой фамилией за несколько веков было довольно много, почти все они были между собой родственниками. Как их "имидж" пострадал от знаменитой фамилии? Сумел тот самый Бах научить жену играть на клавесине? И зачем он сочинял музыку, которая должна была усыпить слушателя, причем одного-единственного? Об этом в новом выпуске подкаста "Тактус" с Алексеем Сканави.

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