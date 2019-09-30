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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Выпуск 11: Выход из "гаража"

Подкаст "По карману". Выпуск 11: Выход из "гаража"

В России около 20-25 миллионов человек заняты в так называемой «гаражной экономике», то есть работают на себя и при этом не платят налоги. С 2019 года у них есть возможность, став самозанятым, воспользоваться новым режимом налогообложения с пониженной ставкой. Что дает статус самозанятого и кому он нужен? Чем он отличается от статуса индивидуального предпринимателя? И как стать самозанятым? Надя Грошева обсуждает преимущества и риски этого статуса с юристом Михаилом Фаткиным.

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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