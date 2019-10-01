Выпуск 11: Гордость и ревность

Почему Штраус-отец отобрал у Штрауса-сына скрипку, а потом и наследство? Кем был Леопольд Моцарт, когда не устраивал сыну-гению концерты? Могли ли сыновья Баха превзойти его? В новом выпуске "Тактуса" Алексей Сканави разбирается в отношениях внутри музыкальных династий.
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В выпуске звучат первая часть "Охотничьей симфонии" Леопольда Моцарта (исполняет Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под руководством Эдварда Чивжеля) и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса-отца (в исполнении Государственного симфонического оркестра министерства культуры СССР, дирижер Павел Коган)