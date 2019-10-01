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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Выпуск 11: Гордость и ревность

Подкаст "Тактус". Выпуск 11: Гордость и ревность

Почему Штраус-отец отобрал у Штрауса-сына скрипку, а потом и наследство? Кем был Леопольд Моцарт, когда не устраивал сыну-гению концерты? Могли ли сыновья Баха превзойти его? В новом выпуске "Тактуса" Алексей Сканави разбирается в отношениях внутри музыкальных династий.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучат первая часть "Охотничьей симфонии" Леопольда Моцарта (исполняет Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под руководством Эдварда Чивжеля) и "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса-отца (в исполнении Государственного симфонического оркестра министерства культуры СССР, дирижер Павел Коган)

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