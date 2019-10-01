Выпуск 11: Гордость и ревность

Почему Штраус-отец отобрал у Штрауса-сына скрипку, а потом и наследство? Кем был Леопольд Моцарт, когда не устраивал сыну-гению концерты? Могли ли сыновья Баха превзойти его? В новом выпуске "Тактуса" Алексей Сканави разбирается в отношениях внутри музыкальных династий.

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