Выпуск 12: Где еще найти деньги?

Как заработать больше, если зарплаты недостаточно, а ее повышения не добиться? Где найти дополнительный источник дохода? И как правильно его использовать? Об этом в новом выпуске подкаста "По карману" с Надей Грошевой.

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