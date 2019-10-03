Подкаст "По карману". Выпуск 12: Где еще найти деньги?
Как заработать больше, если зарплаты недостаточно, а ее повышения не добиться? Где найти дополнительный источник дохода? И как правильно его использовать? Об этом в новом выпуске подкаста "По карману" с Надей Грошевой.
Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".
А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:
Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.