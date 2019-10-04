Выпуск 12: Как работает орган?

Если не считать трехметрового концертного рояля, то орган - самый большой из инструментов классической музыки и, вероятно, самый сложный. Два-три ряда клавиш, отдельная клавиатура с педалями для ног, несколько тысяч металлических трубок разного размера и устройства и электрический насос - самые ранние из сохранившихся европейских органов были построены еще в 14-м веке (правда, тогда вместо насоса были специальные рабочие, которе раздували воздушные мехи). Как именно работает орган и зачем нужна такая сложная механика? Сможет ли пианист сыграть на органе? И за что любят этот инструмент? Слушайте новый выпуск "Тактуса" с Алексеем Сканави.

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