Выпуск 13: Шифры и тайны

Однажды студенты композитора Анатолия Лядова решили подшутить над своим профессором и написали для него фугу на тему, состоящую из нот «си-бемоль, ми, ре, соль-диез, ля, до и фа». Лядов не сразу догадался, что в этой мелодии спрятана еще и словесная фраза, а потом долго смеялся вместе со своими учениками, потому что фраза эта читалась, как «Берегись Лядова». Как можно зашифровать в нотах послание? Кто придумал обозначать ноты буквами? И какие тайные подписи были у Баха, Шумана и Шостаковича? Об этом новый выпуск "Тактуса" с Алексеем Сканави.

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