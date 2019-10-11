Пьеса из 840 повторов и смысл в музыке

В 1893 году французский композитор и пианист Эрик Сати (тот самый, что чуть позже придумал ненавязчивую "меблировочную музыку", которая должна непрерывно звучать в магазине или на выставке) сочинил фортепианную пьесу "Раздражение" или "Неприятности". В ней было всего три строчки довольно нудного нотного текста, а в комментарии композитора говорилось, что эти строчки нужно повторить 840 раз. Пьесу впервые исполнили только 70 лет спустя: 11 пианистов, сменяя друг друга, исполняли "Раздражение" в течение 18 часов.

Повторы мотивов, ритмов, фраз помогают человеку "зацепиться" за музыку и воспринять ее. Но, как и подтвердил опыт Сати, будь в музыке только повторы - без структуры и изменений - она не имела бы смысла. Откуда смысл берется в музыке? И как композиторы передают его? Об этом новый выпуск подкаста "Тактус".