Как получить налоговый вычет?

Один из способов вернуть свои деньги - получить налоговый вычет от государства. Это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лиц, например, после покупки квартиры или из-за расходов на лечение и обучение. В этом выпуске подкаста "По карману" выяснили, кто имеет право на вычет, как получить максимум денег и как вообще в этом разобраться.

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