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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как получить налоговый вычет?

Один из способов вернуть свои деньги - получить налоговый вычет от государства. Это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лиц, например, после покупки квартиры или из-за расходов на лечение и обучение. В этом выпуске подкаста "По карману" выяснили, кто имеет право на вычет, как получить максимум денег и как вообще в этом разобраться.

Подкаст "По карману". Выпуск 14: Как получить налоговый вычет?

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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