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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как выгодно использовать распродажи?

Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

В этом выпуске разбираемся с правами потребителя. Особенно это актуально в период распродаж, когда и удержаться от покупки сложно, и времени проверить качество товара мало.

На какие уловки идут продавцы и как защитить себя от ненужных расходов? Тут маркетологи все продумали: магазин может за день до распродажи завысить цены, а потом ее немного опустить, сымитировав скидки. В других случах скидки реальные, но на совсем залежалый и непрезентабельный товар. Спросили юриста, все ли тут "чисто". (00:33)

Почему нам так сложно удержаться от покупки по сниженной цене? Часто срабатывает психология: даже если нам ничего не нужно, но мы зашли в магазин со скидками, хочется купить хоть что-то, чтобы время не было потрачено зря. (02:25)

«Возврату и обмену не подлежат»: как магазины нарушают закон о защите прав потребителей и можно ли их наказать? Добиться возмещения убытков можно и за некачественный товар (даже если он был распродажным), и за ваши моральные страдания. Посчитали, сколько вы можете получить в качестве компенсации. (02:48)

Подкаст "По карману". Выпуск 16: Как выгодно использовать распродажи?

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