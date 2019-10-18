О чем мечтал самый высокооплачиваемый композитор в истории?

В середине 2000-х в Великобритании признали американца Джорджа Гершвина самым высокооплачиваемым при жизни композитором в истории мировой музыки. Автор оперы "Порги и Бесс" и знаменитой "Рапсодии в блюзовых тонах" сделал на своих произведениях многомиллионное состояние, обогнав "короля вальса" Иоганна Штрауса-сына и Джузеппе Верди. Миллионером Гершвин стал всего в 20 лет, деньги и успех ему принесла одна из первых сочиненных песен - Swanee: за короткое время пластинки с записью этой песни в исполнении Эла Джолсона, а потом и ноты Swanee разошлись почти миллионными тиражами.

В сознании многих имя Гершвина непосредственно ассоциируется с джазом. Кто-то считает, что Гершвин сочинял джаз, а кто-то утверждает, что он же его и создал. Разберемся, что же из этого правда. Что на самом деле писал Гершвин и имеет ли он отношение к джазу? Почему Гершвин был и остается самым высокооплачиваемым музыкантом? Удалось ли выходцу из семьи бедных еврейских эмигрантов из России воплотить в жизнь ту самую "американскую мечту"?

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