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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как вернуть деньги за покупки в интернете?

Описание
© Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

По данным ВЦИОМ, сегодня интернетом пользуется 81% россиян, при этом 2% из них каждый день оформляют через интернет покупки. А вот сколько таких покупок были неудачными, неизвестно. Что делать в такой ситуации? И как в нее не попасть?

Подкаст "По карману". Выпуск 17: Как вернуть деньги за покупки в интернете?
  • Как выбрать интернет-магазин? Есть несколько простых правил и требований, которым должен следовать каждый интернет-магазин. Не стоит смотреть только на фотографии или дизайн, лучше проверить, есть ли у магазина способ обратной связи.
  • А что делать, если магазин был правильный, а вот покупка оказалась неудачной? Если простое письмо в магазин не сработало, можно пойти в суд. В этом случае судебные разбирательства действуют так же, как в обычной розничной торговле.
  • Как вернуть деньги, если некачественной была не вещь, а услуга, например, обучающий курс? Если вы платили за курс или семинар, перечислив деньги на карту этого бизнес-тренера, можно подать иск о неосновательном обогащении. А если заключали полноценный договор, тренеру нужно будет доказать, что оказанные услуги был  качественными. Спросили юриста, что поможет вернуть деньги.

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