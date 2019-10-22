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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Как отличить русскую классику от всей остальной?

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Основоположником национальной композиторской школы считается Михаил Глинка, ведь в его творчестве уже есть основные черты, отличающие эту музыку. А еще отпечатки его произведений можно найти в современных фильмах про мумий, караваны и турецких янычар. Так что есть такого особенного в русской классической музыке и с чего она начиналась? Как в нее попали восточные мотивы, итальянские певцы, испанские танцы и волшебные существа? Почему можно легко отличить русскую классику от зарубежной? Кем стал Глинка для русской музыки и что его отличает от предшественников? Чему научил его ирландский композитор и пианист Джон Фильд?

Подкаст "Тактус". Выпуск 17: Как отличить русскую классику от всей остальной?

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит симфоническая фантазия «Камаринская» Михаила Глинки, исполняется Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов.

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