Как отличить русскую классику от всей остальной?

Основоположником национальной композиторской школы считается Михаил Глинка, ведь в его творчестве уже есть основные черты, отличающие эту музыку. А еще отпечатки его произведений можно найти в современных фильмах про мумий, караваны и турецких янычар. Так что есть такого особенного в русской классической музыке и с чего она начиналась? Как в нее попали восточные мотивы, итальянские певцы, испанские танцы и волшебные существа? Почему можно легко отличить русскую классику от зарубежной? Кем стал Глинка для русской музыки и что его отличает от предшественников? Чему научил его ирландский композитор и пианист Джон Фильд?

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