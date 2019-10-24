Почти у каждого совершеннолетнего россиянина (97%) есть хотя бы один сотовый телефон, при этом 17 лет назад таких было всего 5%. В среднем жители России платят за разговоры по мобильному телефон 344 рубля каждый месяц. Как тратить меньше, а говорить (и сидеть в интернете) больше?

Подкаст "По карману". Выпуск 18: Как тратит ваши деньги мобильный оператор?

В этом выпуске:

Как тратятся ваши деньги со счета мобильного оператора? Все ли вы знаете? Чтобы разобраться, нужно заказать детализацию расходов у вашего оператора и оценить, не платите ли вы за то, что вам, как абоненту, совсем не нужно.

Как вернуть деньги, потраченные на телефон? Если вы нашли какие-то услуги, которые вы не подключали, но уже заплатили, можно потребовать возврата от сотового оператора. Если там вам не пошли навстречу, а вы уверены, что правда на вашей стороне, можно пожаловаться в Роскомнадзор.

Как обхитрить своего оператора связи и получить скидку? Сэкономить можно, проверяя, какие новые тарифы вам подойдут больше (но лучше не менять тарифы слишком часто, это невыгодно). А еще можно попробовать сменить сотового оператора, возможно, ваш нынешний предложит скидку, чтобы сохранить клиента.

Как не разориться на сотовой связи, находясь в роуминге? Обычно в роуминге происходят самые неожиданные траты. В этом случае нужно узнать, есть ли у вашего оператора специальные предложения на дни поездки, и проверить, не будет ли выгоднее купить местную сим-карту, хотя бы для интернета.

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