Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как тратит ваши деньги мобильный оператор?

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

Почти у каждого совершеннолетнего россиянина (97%) есть хотя бы один сотовый телефон, при этом 17 лет назад таких было всего 5%. В среднем жители России платят за разговоры по мобильному телефон 344 рубля каждый месяц. Как тратить меньше, а говорить (и сидеть в интернете) больше?

Подкаст "По карману". Выпуск 18: Как тратит ваши деньги мобильный оператор?

В этом выпуске:

  • Как тратятся ваши деньги со счета мобильного оператора? Все ли вы знаете? Чтобы разобраться, нужно заказать детализацию расходов у вашего оператора и оценить, не платите ли вы за то, что вам, как абоненту, совсем не нужно.
  • Как вернуть деньги, потраченные на телефон? Если вы нашли какие-то услуги, которые вы не подключали, но уже заплатили, можно потребовать возврата от сотового оператора. Если там вам не пошли навстречу, а вы уверены, что правда на вашей стороне, можно пожаловаться в Роскомнадзор.
  • Как обхитрить своего оператора связи и получить скидку? Сэкономить можно, проверяя, какие новые тарифы вам подойдут больше (но лучше не менять тарифы слишком часто, это невыгодно). А еще можно попробовать сменить сотового оператора, возможно, ваш нынешний предложит скидку, чтобы сохранить клиента.
  • Как не разориться на сотовой связи, находясь в роуминге? Обычно в роуминге происходят самые неожиданные траты. В этом случае нужно узнать, есть ли у вашего оператора специальные предложения на дни поездки, и проверить, не будет ли выгоднее купить местную сим-карту, хотя бы для интернета.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

Реклама на ТАСС
Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике
Как отличить русскую классику от всей остальной?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС