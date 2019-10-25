Зачем музыканты-иностранцы уезжали в Россию?

Многие иностранные композиторы приезжали в Россию: кто за вдохновением, кто за экзотикой, а кто за любовью публики. Некоторые остались в нашей стране надолго. Какой была их жизнь в России? Рассказываем в новом эпизоде "Тактуса" с Алексеем Сканави.

Что тянуло в Россию иностранных музыкантов? Во-первых, конечно, известное гостеприимство и особая любовь русских к людям из-за рубежа. Во-вторых, деньги тоже играли роль: в России им платили обычно больше, чем в других странах.

С чего начался успех иностранцев в России? Все дело в итальянской опере: итальянцы стали приезжать в Россию еще в начале 18-го века, при Анне Иоанновне. Первой из таких оперных трупп стал коллектив под руководством композитора Франческо Арайя, который поставил в Санкт-Петербурге свою оперу «Сила любви и ненависти». Позже итальянцы стали работать при дворе на постоянной основе.

А были "невозвращенцы"? Конечно. Например, ирландский пианист и композитор Джон Фильд приехал в Россию в рамках большого турне. Прием, оказанный Фильду, оказался таким радушным, а гонорары – такими высокими, что он решил задержаться - и задержался в России до конца жизни. Его учениками здесь стал не только основоположник русской национальной композиторской школы Михаил Глинка, но и дед Сергея Рахманинова.

А еще были и «король вальсов» Иоганн Штраус-младший (за гонорар в 22 тысячи рублей он дирижировал летними концертами в городе Павловск, превратив его в центр концертной жизни), и композитор Ференц Лист (он, например, сочинил фортепианные обработки «Марша Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила»), и немецкий пианист и композитор Фердинанд Бейер (написал сотни фортепианных фантазий и вариаций на темы русских народных песен и романсов и даже царского гимна «Боже, Царя храни!") и многие другие.

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