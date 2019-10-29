Можно ли полюбить концерты классической музыки?

Люди, не связанные с классической музыкой профессионально или родственно, обычно воспринимают филармонический концерт как что-то слишком серьезное, как мероприятие, на которое проще не пойти, чем понять, как же там себя вести. В этом выпуске разберемся, можно ли полюбить такие концерты и что для этого нужно сделать.
- Есть ли правила для таких концертов? Конечно. С одной стороны, эти правила нигде не прописаны, с другой, если их соблюдать, то удовольствия от концерта будет больше. Во-первых, не стоит опаздывать, во-вторых, не забудьте выключить мобильный телефон. И не стоит входить или выходить в зал во время исполнения музыки.
- Как нужно одеться, если вы идете на концерт в консерваторию? В дресс-коде особых правил не существует: выбор одежды обусловлен скорее традициями данной конкретной концертной площадки. Например, если концерт проводится в современном лофте, то джинсы и свитер вполне допустимы. А вот в Большом зале Консерватории спортивный костюм, домашние тапочки или уличная одежда будут смотреться неуместно.
- Почему музыкантам не стоит дарить розы? Потому что шипы на таких цветах могут повредить пальцы музыкантов. Кстати, дарить цветы лучше в конце, между заключительным номером и выходом на бис, иначе музыкантам будет их некуда деть.
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В выпуске звучит Финал ля-мажорного квинтета Франца Шуберта, исполняют Дмитрий Башкиров, Ростислав Дубинский, Дмитрий Шебалин, Валентин Берлинский и Николай Дмитриенко.