Можно ли полюбить концерты классической музыки?

Люди, не связанные с классической музыкой профессионально или родственно, обычно воспринимают филармонический концерт как что-то слишком серьезное, как мероприятие, на которое проще не пойти, чем понять, как же там себя вести. В этом выпуске разберемся, можно ли полюбить такие концерты и что для этого нужно сделать.

Есть ли правила для таких концертов? Конечно. С одной стороны, эти правила нигде не прописаны, с другой, если их соблюдать, то удовольствия от концерта будет больше. Во-первых, не стоит опаздывать, во-вторых, не забудьте выключить мобильный телефон. И не стоит входить или выходить в зал во время исполнения музыки.

Как нужно одеться, если вы идете на концерт в консерваторию? В дресс-коде особых правил не существует: выбор одежды обусловлен скорее традициями данной конкретной концертной площадки. Например, если концерт проводится в современном лофте, то джинсы и свитер вполне допустимы. А вот в Большом зале Консерватории спортивный костюм, домашние тапочки или уличная одежда будут смотреться неуместно.

Почему музыкантам не стоит дарить розы? Потому что шипы на таких цветах могут повредить пальцы музыкантов. Кстати, дарить цветы лучше в конце, между заключительным номером и выходом на бис, иначе музыкантам будет их некуда деть.

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