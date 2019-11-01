Чтобы лучше понять, что представляет собой музыка (и не только классическая), придется разобраться, что вообще такое музыкальный звук. Об этом сегодняшний выпуск "Тактуса".

Подкаст "Тактус". Выпуск 20: Как понять, что такое музыка?

Как появляется звук? С физической точки зрения звук - это вибрация или колебания. То, какой звук мы слышим, зависит от того, что именно колеблется и как колеблется.

Какой бывает звук? Измерить эти колебания и вибрации можно по высоте, громкости, продолжительности и тембру. Высота звука зависит от частоты колебаний, громкость - от их амплитуды, продолжительность - от того, в течение какого времени происходят вибрации. А самой интересное - это тембр. Он зависит от состава обертонов, то есть от мелких призвуков, которые бывают практически не слышны, но так или иначе все равно присутствуют.

А правда, что музыкой и Пифагор занимался? Правда. Вообще ему приходилось заниматься сразу всем – и арифметикой, и геометрией, и физикой, и астрономией, и философией. Есть легенда, что Пифагор решил исследовать молотки из кузницы. Он их взвесил и выяснил, что самый большой молоток весит ровно вдвое больше самого маленького, ровно на треть и ровно на четверть больше двух средних молотков. Так впервые были открыты числовые соотношения акустических интервалов октавы, квинты и кварты.

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