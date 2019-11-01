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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Как понять, что такое музыка?

Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

Чтобы лучше понять, что представляет собой музыка (и не только классическая), придется разобраться, что вообще такое музыкальный звук. Об этом сегодняшний выпуск "Тактуса".

Подкаст "Тактус". Выпуск 20: Как понять, что такое музыка?
  • Как появляется звук? С физической точки зрения звук - это вибрация или колебания. То, какой звук мы слышим, зависит от того, что именно колеблется и как колеблется.
  • Какой бывает звук? Измерить эти колебания и вибрации можно по высоте, громкости, продолжительности и тембру. Высота звука зависит от частоты колебаний, громкость - от их амплитуды, продолжительность - от того, в течение какого времени происходят вибрации. А самой интересное - это тембр. Он зависит от состава обертонов, то есть от мелких призвуков, которые бывают практически не слышны, но так или иначе все равно присутствуют.
  • А правда, что музыкой и Пифагор занимался? Правда. Вообще ему приходилось заниматься сразу всем – и арифметикой, и геометрией, и физикой, и астрономией, и философией. Есть легенда, что Пифагор решил исследовать молотки из кузницы. Он их взвесил и выяснил, что самый большой молоток весит ровно вдвое больше самого маленького, ровно на треть и ровно на четверть больше двух средних молотков. Так впервые были открыты числовые соотношения акустических интервалов октавы, квинты и кварты.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит пьеса Клода Дебюсси "Пагоды" из его фортепианного цикла "Эстампы". Исполняет Станислав Бунин.

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