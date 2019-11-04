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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Как избавиться от навязанного кредита?

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

В этом выпуске подкаста разбираемся с навязанными кредитами - займами, которые вы взяли, но брать не хотели, или теми кредитами, которые взяли за вас, без предупреждения. Похожие схемы часто используют салоны красоты, медицинские центры и даже школы иностранных языков. 

Подкаст "По карману". Выпуск 21: Как избавиться от навязанного кредита?
  • Как это работает? Если говорить о медцентрах, схема обычно выглядит так: вас приглашают на бесплатное обследование и просят захватить с собой паспорт. Вы приходите к врачам, они проводят небольшую проверку ваших показателей, берут анализ крови и рекомендуют пройти курс процедур. После этого либо уговаривают купить платные (и довольно дорогие) процедуры, либо подписывают с вами договор, который на деле оказывается кредитом.
  • А это законно? Формально - да. Полиция не видит в этом мошенничества, и говорит, что каждое действие само по себе уголовно не наказуемо: люди приходят добровольно и добровольно подписывают документы.
  • И что делать? Если вы обнаружили кредит, который брать не хотели, избавиться от него возможно. Если кредит был на какой-либо товар, сначала нужно попытаться его вернуть. В случае, если кредит был на услугу, сложнее. Спросили юриста Михаила Алексеева, как действовать в такой ситуации. А еще помочь с оформлением заявлений и исков могут общественные юридические организации.

Слушайте подкаст на tass.ru, "Яндекс.Музыке" и "ВКонтакте".

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу podcasts@tass.ru.

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