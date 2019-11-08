Откуда взялись симфонические оркестры?

Симфонический оркестр - уникальное явление: ни одна из мировых цивилизаций, кроме европейской, за тысячи лет не породила ничего подобного. В этом выпуске "Тактуса" разбираемся, в чем состоит уникальность и специфика симфонического оркестра.

Так что такое оркестр? В быту там могут назвать группу музыкантов практически любого состава и размера. Но на самом деле оркестр – это такой музыкальный коллектив, который состоит не из отдельных инструментов, а из групп инструментов, внутри этих групп несколько человек играют одно и то же.

А что же такое симфонический оркестр? Самое простое объяснение - это оркестр, который может исполнять симфонии. А симфония - самая сложная, интересная и богатая форма, в которой пишется классическая музыка.

И как появился такой оркестр? В своем более или менее современном виде симфонический оркестр сформировался к концу 18-го века в творчестве так называемых «венских классиков» - Гайдна, Моцарта и Бетховена.

Кто играет в симфоническом оркестре? Он состоит из четырех основных групп инструментов. Это деревянные духовые, медные духовые, ударные и струнные. Именно в таком порядке – сверху вниз – они и располагаются в партитуре.

А еще рассказываем, кто самый главный в симфоническом оркестре, как может меняться его состав. И еще вы можете послушать первую часть Симфонии № 103 Ми-бемоль мажор Йозефа Гайдна в исполнении Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР, дирижер Геннадий Рождественский.

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