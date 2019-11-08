Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Откуда взялись симфонические оркестры?

Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

Симфонический оркестр - уникальное явление: ни одна из мировых цивилизаций, кроме европейской, за тысячи лет не породила ничего подобного. В этом выпуске "Тактуса" разбираемся, в чем состоит уникальность и специфика симфонического оркестра.

Подкаст "Тактус". Выпуск 22: Откуда взялись симфонические оркестры?
  • Так что такое оркестр? В быту там могут назвать группу музыкантов практически любого состава и размера. Но на самом деле оркестр – это такой музыкальный коллектив, который состоит не из отдельных инструментов, а из групп инструментов, внутри этих групп несколько человек играют одно и то же.
  • А что же такое симфонический оркестр? Самое простое объяснение - это оркестр, который может исполнять симфонии. А симфония - самая сложная, интересная и богатая форма, в которой пишется классическая музыка.
  • И как появился такой оркестр? В своем более или менее современном виде симфонический оркестр сформировался к концу 18-го века в творчестве так называемых «венских классиков» - Гайдна, Моцарта и Бетховена.
  • Кто играет в симфоническом оркестре? Он состоит из четырех основных групп инструментов. Это деревянные духовые, медные духовые, ударные и струнные. Именно в таком порядке – сверху вниз – они и располагаются в партитуре.
  • А еще рассказываем, кто самый главный в симфоническом оркестре, как может меняться его состав. И еще вы можете послушать первую часть Симфонии № 103 Ми-бемоль мажор Йозефа Гайдна в исполнении Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР, дирижер Геннадий Рождественский.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

 

Реклама на ТАСС
Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги
Как сэкономить на машине?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС