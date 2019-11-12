Рояль часто называют "королем" инструментов. И не зря, ведь фактически он стал главным инструментом классической музыки. Как это произошло и почему, расскажем в новом выпуске подкаста "Тактус" С Алексеем Сканави.

Подкаст "Тактус". Выпуск 23: Что на самом деле представляет собой рояль?

Что на самом деле представляет собой рояль? Это основная разновидность музыкального инструмента, который называется фортепиано (слово итальянского происхождения). Кстати, в 18-м веке, когда была изобретена конструкция фортепиано, части этого слова часто меняли местами, и получалось слово «пианофорте» (или даже просто «пиано»), которое итальянцы используют до сих пор.

А зачем фортепиано столько клавиш? Всего клавиш 88, они представляют собой практически весь диапазон звуковысот, который способно распознать человеческое ухо. Причем клавиши на современных фортепиано имеют стандартную ширину, чтобы музыкантам не приходилось подстраиваться под каждый инструмент.

Почему фортепиано - главный инструмент? Он был изобретен около 1700 года и сначала фортепиано не пользовалось большой популярностью. Но позже этот инструмент произвел настоящую революцию в мире музыки, к первой половине 19-го века почти полностью фортепиано вытеснило все остальные виды клавишных инструментов (кроме, конечно, органа).

Почему на концертной сцене не ставят пианино? Вообще пианино (то есть "маленькое пиано) - это разновидность фортепиано и рояля. У пианино рама, на которую натянуты струны, расположена вертикально, и поставить этот инструмент можно и вплотную к стене. Однако конструкция пианино не дает такого объема и качества звука, как рояль, поэтому обычно пианино обычно не используют на концертах.

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