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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Что делать с деньгами, чтобы их не потерять?

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Многие думают, что отсутствие денег - это проблема. Но настоящая проблема - это их наличие. Ведь тогда появляется необходимость их вкладывать, иначе они будут обесцениваться. В новых выпусках подкаста "По карману" разберемся в способах увеличить свои сбережения: расскажем, чем акция отличается от облигации, кто такой брокер, как составить инвестиционный портфель и зачем вообще все это нужно знать. Но сначала о том, какие вообще есть варианты инвестиций и вложений.

Подкаст "По карману". Выпуск 24: Что делать с деньгами, чтобы их не потерять?
  • С чего начать? Прежде, чем вкладывать деньги куда-либо, нужно понять, чем вы рискуете и какую доходность сможете получить. Обычно она пропорциональна риску, то есть чем выше доходность, тем выше риски. Поэтому каждый вариант нужно оценить с разных сторон.
  • Куда вложить деньги, если у вас они есть? Самый простой и безопасный вариант - хранить деньги на депозите в банке. Но это, скорее, способ "отбить" инфляцию, чем выйти в заметный плюс.
  • В какой валюте лучше открывать вклад в российском банке? По данным ВЦИОМ, больше 60% россиян хранят свои сбережения в рублях. Доллары и евро выбирают максимум 5% респондентов. Покупка валюты - тоже удобный способ вложений, но легко получить убыток, если колебания курса будут заметными. Кроме привычных доллара и евро можно выбрать швейцарский франк.
  • А какие еще есть варианты? Еще можно купить квартиру (но это растянутая во времени инвестиция), одолжить деньги стартапам или малому бизнесу (если компания обанкротится, вернуть вложения будет трудно) или купить акции и облигации (а здесь нужно изучить все нюансы).

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