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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Кто и как придумал названия для нот?

Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

Если попросить англоязычного музыканта сыграть ноту "си", он непременно сыграет вам "до". И это вовсе не потому, что он не знает, как правильно называются ноты. А потому, что в разных странах ноты принято называть по-разному. Почему возникла путаница и как музыканты договариваются, расскажем в новом выпуске "Тактуса".

Подкаст "Тактус". Выпуск 24: Кто и как придумал названия для нот?
  • Кто придумал названия для нот? Строго говоря, известные всем "до-ре-ми-фа-соль-ля-си" - это не столько ноты, сколько слоги для сольфеджирования, то есть, для распевания мелодий с точным пониманием интервалов и высоты звуков. Слоги, обозначающие конкретные ноты, придумал монах Гвидо из итальянского Ареццо, и слогов тогда было не семь, а шесть.
  • А почему эти названия такие странные? Гвидо приспособил для обучения пению гимн святому Иоанну, каждая следующая строчка в этом гимне пелась на ноту выше.
  • Почему в разных странах ноты называют по-разному? Тому же самому Гвидо принадлежит и идея буквенного обозначения нот, принятая сейчас в странах германской группы языков. Гвидо использовал латинские буквы A, B, C, D, E, F и G чтобы обозначать последовательность семи нот, при этом указывая октаву (для этого буквы либо записывали строчными, либо заглавными, а иногда удваивались и утраивались).

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Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучат фортепианные вариации на тему Ah,vousdirai-je, maman! Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Инна Малининой.

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