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Подкаст "Тактус": все, что вы хотели знать о классике

Чем и как играют музыканты?

Описание
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Люди, далекие от музыки, часто считают, что типичный музыкант – это такой нервный тщедушный субъект с порывистыми движениями, впалой грудью и тонкими пальцами, да к тому же еще не всегда от мира сего. Правда ли это, какие музыканты на самом деле, что такое музыкальная гигиена и зачем музыкантам ходить в спортзал? Об этом в новом выпуске "Тактуса".

Подкаст "Тактус". Выпуск 25: Чем и как играют музыканты?
  • Можно ли работать музыкантом без подготовки? Можно, но тяжело. Во-первых, эта профессия требует тяжелого физического труда, во вторых крепких нервов и готовности выдержать психологическое напряжение.
  • То есть просто хорошего слуха не хватит? К сожалению, нет. Кстати, тот самый "абсолютный слух" есть далеко не у всех профессиональных музыкантов, и вообще для занятий музыкой это не самая важная вещь, а иногда он может еще и мешать.
  • Зачем музыкантам спорт? Тем, кто много выступает, очень важна хорошая физическая форма. Например, многие пианисты любят играть в футбол, а вот волейбол им категорически противопоказан: один неловко принятый мяч - и музыкант выбывает из профессии навсегда.

Слушайте нас на tass.ru и "ВКонтакте". А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для нового выпуска, пишите нам по адресу taktus@tass.ru.

Проект подготовлен совместно с фирмой "Мелодия".

В выпуске звучит "Венгерская рапсодия №2" Ференца Листа в исполнении Эмиля Гилельса. 

 

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