Люди, далекие от музыки, часто считают, что типичный музыкант – это такой нервный тщедушный субъект с порывистыми движениями, впалой грудью и тонкими пальцами, да к тому же еще не всегда от мира сего. Правда ли это, какие музыканты на самом деле, что такое музыкальная гигиена и зачем музыкантам ходить в спортзал? Об этом в новом выпуске "Тактуса".

Подкаст "Тактус". Выпуск 25: Чем и как играют музыканты?

Можно ли работать музыкантом без подготовки? Можно, но тяжело. Во-первых, эта профессия требует тяжелого физического труда, во вторых крепких нервов и готовности выдержать психологическое напряжение.

То есть просто хорошего слуха не хватит? К сожалению, нет. Кстати, тот самый "абсолютный слух" есть далеко не у всех профессиональных музыкантов, и вообще для занятий музыкой это не самая важная вещь, а иногда он может еще и мешать.

Зачем музыкантам спорт? Тем, кто много выступает, очень важна хорошая физическая форма. Например, многие пианисты любят играть в футбол, а вот волейбол им категорически противопоказан: один неловко принятый мяч - и музыкант выбывает из профессии навсегда.

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