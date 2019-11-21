Продолжаем разбираться с инвестициями, в этом выпуске подкаста "По карману" расскажем, зачем нужен брокер и как составить инвестиционный портфель, который подходит именно вам. А еще раскроем "золотое правило" всех инвесторов.

Подкаст "По карману". Выпуск 26: Кто такой брокер и зачем он вам нужен?

Кто такой брокер? Это финансовый посредник, его главная задача - обслуживать юридических или физических, которые хотят покупать и продавать ценные бумаги.

И как его выбрать? Главное - проверить, есть ли у брокера лицензия финансового регулятора, например, Центробанка России. Брокер обязан предоставить лицензию по первому требованию клиента, а работать без нее запрещено.

В чем риск? Вы можете потерять все свои накопления, если отдадите их якобы брокерской компании, пообещавшей вам золотые горы.

То есть с хорошим брокером можно не напрягаться? К сожалению, нет. Брокер - лишь посредник, он не выбирает на рынке бумаги для инвестирования, не управляет вашими деньгами. Придется либо нанять управляющего либо инвестиционного консультанта. Ну или самому составить инвестиционный портфель. Рассказываем, какие варианты портфелей у вас есть в зависимости от того, насколько сильно вы готовы рискнуть.

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