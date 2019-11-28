В этом выпуске рассказываем про индивидуальный инвестиционный счет: зачем он нужен и как с его помощью получать 52 тысячи рублей в год от государства.

Подкаст "По карману". Выпуск 28: Как получать больше денег от государства?

Что это такое? Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это способ инвестирования. Он появился в России почти пять лет назад. Его популярность объясняется тем, что по такому счету можно получить доходность выше, чем по депозитам в банках.

Как это работает? Каждый россиянин может открыть один такой счет. Один из видов ИИС позволяет вернуть 13% с суммы, внесенной на счет, другой освобождает от налога прибыль от операций с ценными бумагами.

Ограничения есть? Есть. Претендовать на налоговый вычет могут не все. Кроме того, деньги на счету необходимо разместить на три года.

А минусы? Часто банки и брокеры вместе с индивидуальным инвестиционным счетом предлагают клиенту свое доверительное управление. Но за такое управление нужно платить комиссию, что снижает доход клиента.

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