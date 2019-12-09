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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Чего ждать от российского рынка акций и куда вкладывать?

Описание
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Для российского рынка акций 2019-й год стал уникальным: мало того, что индекс Московской Биржи вырос на 24% (один из лучших показателей в мире), так еще и число частных инвесторов, которые открыли брокерские счета, стало рекордным. Чего ждать от рынка и что делать прямо сейчас?

Подкаст "По карману". Выпуск 31: Чего ждать от российского рынка акций и куда вкладывать?
  • Почему такой рост на российском фондовом рынке? Причин несколько, в том числе, заметное снижение ставок по депозитам и политика стимулирования.
  • А с чем связана брокерская активность? В последние недели частные лица активно инвестировали в акции: только за ноябрь розничные инвесторы вложили в них 22 миллиарда рублей. Покупать, когда рынок активно растет, не так страшно, говорят эксперты.
  • Что будет дальше? Многое зависит не столько от российских розничных инвесторов, сколько от западных Центробанков: продолжат ли они политику стимулирования? Если да, то это будет поддерживать рынки и в следующем году. Но вряд ли прибыли компаний продолжат расти такими темпами, это будет сдерживать рост.

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