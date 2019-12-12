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Подкаст "По карману": как понять, куда уходят ваши деньги

Что такое ОФЗ и зачем они вам нужны?

Описание
© Людмила Пахомова/ТАСС

ОФЗ - это облигация федерального займа. Ее выпускает Министерство финансов России. Если простыми словами, то это долговая бумага, которая гарантирует возврат средств в определенный период времени. Кому и зачем стоит их покупать? И как это сделать?

Подкаст "По карману". Выпуск 32: Что такое ОФЗ и зачем они вам нужны?
  • Какие бывают ОФЗ? ОФЗ похожа на кредит, только кредитуют не вас, а вы - своими деньгами. Бумаг ОФЗ много, у них бывает разная дата погашения и разная доходность.
  • В чем их плюсы? Обычно ставка по ОФЗ выше, чем по обычному банковскому вкладу. Риск в обоих случаях фактически одинаковый. А еще можно купить ОФЗ на небольшую сумму - от 1000 рублей. Еще их легко продать.
  • А минусы? Конечно, тоже есть, например, облигации могут поменять свою стоимость, например, в случае каких-то политических изменений в мире. А еще при покупке ОФЗ любой брокер возьмет комиссию.

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