Основа любой финансовой пирамиды - обещание стабильных и высоких выплат и агрессивная реклама. Как распознать пирамиду и не потерять деньги? Разбираемся в новом выпуске подкаста "По карману" с Надей Грошевой.

Подкаст "По карману". Выпуск 34: Как не попасть в финансовую пирамиду?

В чем опасность? Финансовые пирамиды опасны тем, что их организаторы используют доверие людей: рассказывают про очень привлекательные условия, а в итоге присваивают деньги.

Откуда деньги? Участники пирамиды получают деньги от новых членов структуры, поэтому их постоянно должно становиться больше.

Как выглядят пирамиды? По-разному. Кто-то заявляет, что выдает микрозаймы под бешеные проценты, кто-то объявил о выпуске облигаций с высоким купоном, кто-то говорит о "новом" виде бизнеса, который принесет гигантскую прибыль. Именно завышенные проценты, которые обещают всем участникам, - первый признак пирамиды.

Как распознать пирамиду? Для начала не верьте слишком красивым обещаниям. И обязательно проверьте лицензии и отчетности, которые обязательно должны быть у компании, ведущей реальную экономическую деятельность.

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