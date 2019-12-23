Что делать с акциями, которые невозможно продать?

Далеко не все акции стоят покупки: велик риск купить бумаги, которые не торгуются на бирже. В новом выпуске подкаста "По карману" разбираемся, почему это рискованно и есть ли шанс вернуть деньги.

Почему такие акции - это риск? Если бумаги не торгуются на бирже, если не вторичного рынка, то и выкупать такие бумаги никто не будет. Значит, вы не сможете продать свои акции и, собственно, заработать на них.

Зачем тогда их покупают? Иногда такие бумаги предлагают мошенники, обещая будущим "акционерам" высокую доходность при обратном выкупе. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры, которые поверили обещаниям.

Как не попасться? Чтобы защитить себя, перед покупкой любых ценных бумаг проверьте, что за компания их выпускает, как давно она на рынке и чем занимается. И удостоверьтесь, что акции торгуются на бирже - это дает возможность в любой момент продать акции по рыночной цене.

Это последний выпуск первого сезона "По карману". Скоро вернемся в новом формате, но суть останется прежней: будем говорить про деньги, искать, куда же они уходят, и находить способы, как их остановить. Слушайте нас на tass.ru, "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте" и на YouTube. А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:

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