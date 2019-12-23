Далеко не все акции стоят покупки: велик риск купить бумаги, которые не торгуются на бирже. В новом выпуске подкаста "По карману" разбираемся, почему это рискованно и есть ли шанс вернуть деньги.
Подкаст "По карману". Выпуск 35: Что делать с акциями, которые невозможно продать?
- Почему такие акции - это риск? Если бумаги не торгуются на бирже, если не вторичного рынка, то и выкупать такие бумаги никто не будет. Значит, вы не сможете продать свои акции и, собственно, заработать на них.
- Зачем тогда их покупают? Иногда такие бумаги предлагают мошенники, обещая будущим "акционерам" высокую доходность при обратном выкупе. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры, которые поверили обещаниям.
- Как не попасться? Чтобы защитить себя, перед покупкой любых ценных бумаг проверьте, что за компания их выпускает, как давно она на рынке и чем занимается. И удостоверьтесь, что акции торгуются на бирже - это дает возможность в любой момент продать акции по рыночной цене.
Это последний выпуск первого сезона "По карману". Скоро вернемся в новом формате, но суть останется прежней: будем говорить про деньги, искать, куда же они уходят, и находить способы, как их остановить. Слушайте нас на tass.ru, "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте" и на YouTube. А также в приложениях, где вы можете подписаться на обновления и оставить отзыв:
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