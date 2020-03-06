"Если не получится, ничего страшного": как сделать бизнес на любви людей к машинам

ТАСС запускает новый подкаст "Семейный подряд", в котором предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, как выжить с ним и не облажаться.

В первом выпуске Юля и Сергей говорят с Эдуардом Гуриновичем, сооснователем онлайн-платформы для продажи автомобилей CarPrice и управляющим партнером сервиса автозаймов CarPrice. Как в 20 с небольшим собрать у инвесторов больше $40 млн? Как довести компанию до выручки в ₽1 млрд в месяц? Что проще вести в России — крупный или малый бизнес?