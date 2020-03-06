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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Если не получится, ничего страшного": как сделать бизнес на любви людей к машинам

Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС запускает новый подкаст "Семейный подряд", в котором предприниматели честно рассказывают о своем бизнесе. Раз в неделю журналист Юлия Ермилова и ее папа, бизнесмен Сергей Ермилов встречаются с предпринимателями и спрашивают, как свое дело изменило их жизнь и их самих. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, как выжить с ним и не облажаться.

В первом выпуске Юля и Сергей говорят с Эдуардом Гуриновичем, сооснователем онлайн-платформы для продажи автомобилей CarPrice и управляющим партнером сервиса автозаймов CarPrice. Как в 20 с небольшим собрать у инвесторов больше $40 млн? Как довести компанию до выручки в ₽1 млрд в месяц? Что проще вести в России — крупный или малый бизнес?

"Если не получится, ничего страшного": как сделать бизнес на любви людей к машинам
  • 00:55 — Кто сливал данные пользователей CarPrice?
  • 02:00 — Сколько денег вложили в CarPrice и как их тратили?
  • 04:50 — Как русская ментальность мешает автобизнесу?
  • 05:25 — Кто и как оценивает машины?
  • 09:00 — Почему в России не работает trade-in?
  • 11:30 — Как перейти от торговли шарфиками к своему бизнесу?
  • 14:11 — Что дает бизнесу поддержка семьи?
  • 15:04 — Что связывает CarPrice и CarMoney?
  • 16:31 — Зачем уходить из компании при выручке в ₽1 млрд в месяц?
  • 18:13 — Почему в России боятся заниматься бизнесом?
  • 19:37 — Есть ли равноправие в семье?
  • 22:16 — Где и как найти возможность для отдыха, имея свой бизнес?

Этот выпуск мы сделали вместе с продюсером и редактором Марией Погребняк и звукорежиссером Владимиром Стекловым. Музыку для нас написал Илья Аржадеев, а обложку нарисовала Варвара Гончарова.

Слушайте в любом удобном вам приложении:

 

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