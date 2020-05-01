"Ты как будто снова начинаешь бизнес с нуля": как парфюмеру пережить карантин

В подкасте "Семейный подряд" мы говорим с предпринимателями о способах выжить во время карантина и после него. Гость этого выпуска — Вероника Бруховецкая, основатель парфюмерного ателье "Аромаобраз", где создают индивидуальные ароматы для людей и брендов. Это ателье Вероника открыла 10 лет назад. А сейчас признается, что в разгар пандемии чувствует себя так, словно выстраивает этот бизнес заново. Зачем нужен индивидуальный аромат и как он может помочь во время карантина? Как выстроить удаленную работу в бизнесе, где важны запахи? И можно ли перейти на онлайн-режим без вложений?