В подкасте "Семейный подряд" мы говорим с предпринимателями о способах выжить во время карантина и после него. Гость этого выпуска — Вероника Бруховецкая, основатель парфюмерного ателье "Аромаобраз", где создают индивидуальные ароматы для людей и брендов. Это ателье Вероника открыла 10 лет назад. А сейчас признается, что в разгар пандемии чувствует себя так, словно выстраивает этот бизнес заново. Зачем нужен индивидуальный аромат и как он может помочь во время карантина? Как выстроить удаленную работу в бизнесе, где важны запахи? И можно ли перейти на онлайн-режим без вложений?
"Ты как будто снова начинаешь бизнес с нуля": как парфюмеру пережить карантин
- 02:30 — О влиянии карантина на бизнес
- 05:38 — О производстве санитайзеров
- 11:20 — Как перевести парфюмерный бизнес в онлайн?
- 12:45 — О трендах после пандемии
- 18:40 — Как малый бизнес будет выходить из кризиса?
- 21:03 — О поддержке бизнеса
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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