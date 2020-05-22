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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Наша цель — осознанное отношение к собакам": как запустить сервис по догситтингу

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В гостях у "Семейного подряда" основатель сервиса по выгулу собак и догситтингу "Собака-гуляка" Наталья Шипшилей. Она открыла агентство по уходу за питомцами в 2016 году, а на сегодня оно оказало более 300 тысяч услуг. Как придумать сервис, которого в России еще нет? Как научить сотрудников правильно вести себя с чужими животными? И можно ли в бизнесе обойтись без ошибок?

Кстати, сейчас "Собака-гуляка" помогает домашним питомцам и их хозяевам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса: сервис предлагает бесплатный выгул собак и передержку животных.

"Наша цель — осознанное отношение к собакам": как запустить сервис по догситтингу
  • 02:22 — Как юрист придумала сервис выгула собак?
  • 06:55 — Об отборе догситтеров и выгульщиков
  • 08:35 — Как контролировать сотрудников-фрилансеров?
  • 10:28 — Сколько денег потребовалось на запуск и развитие проекта?
  • 19:00 — О главных ошибках
  • 20:14 — Что изменил бизнес?

Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.

Слушайте в любом удобном приложении:

Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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