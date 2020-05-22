"Наша цель — осознанное отношение к собакам": как запустить сервис по догситтингу

В гостях у "Семейного подряда" основатель сервиса по выгулу собак и догситтингу "Собака-гуляка" Наталья Шипшилей. Она открыла агентство по уходу за питомцами в 2016 году, а на сегодня оно оказало более 300 тысяч услуг. Как придумать сервис, которого в России еще нет? Как научить сотрудников правильно вести себя с чужими животными? И можно ли в бизнесе обойтись без ошибок?

Кстати, сейчас "Собака-гуляка" помогает домашним питомцам и их хозяевам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса: сервис предлагает бесплатный выгул собак и передержку животных.