В гостях у "Семейного подряда" основатель сервиса по выгулу собак и догситтингу "Собака-гуляка" Наталья Шипшилей. Она открыла агентство по уходу за питомцами в 2016 году, а на сегодня оно оказало более 300 тысяч услуг. Как придумать сервис, которого в России еще нет? Как научить сотрудников правильно вести себя с чужими животными? И можно ли в бизнесе обойтись без ошибок?
Кстати, сейчас "Собака-гуляка" помогает домашним питомцам и их хозяевам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса: сервис предлагает бесплатный выгул собак и передержку животных.
"Наша цель — осознанное отношение к собакам": как запустить сервис по догситтингу
- 02:22 — Как юрист придумала сервис выгула собак?
- 06:55 — Об отборе догситтеров и выгульщиков
- 08:35 — Как контролировать сотрудников-фрилансеров?
- 10:28 — Сколько денег потребовалось на запуск и развитие проекта?
- 19:00 — О главных ошибках
- 20:14 — Что изменил бизнес?
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
Слушайте в любом удобном приложении: