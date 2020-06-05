"Стратегия одна — экономия сил и средств": как живут на карантине тренеры по плаванию

Гость нового выпуска "Семейного подряда" — Никита Кислов, основатель школы плавания SwimRocket, призер российских и международных соревнований, разработавший авторскую методику обучения. До карантина и режима самоизоляции тренеры школы занимались с подопечными в 14 бассейнах Москвы, теперь же перешли в онлайн-режим. Что такое сухое плавание и кому оно нужно? Как удержать учеников? И о чем мечтать, ожидая конца изоляции?