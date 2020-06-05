Гость нового выпуска "Семейного подряда" — Никита Кислов, основатель школы плавания SwimRocket, призер российских и международных соревнований, разработавший авторскую методику обучения. До карантина и режима самоизоляции тренеры школы занимались с подопечными в 14 бассейнах Москвы, теперь же перешли в онлайн-режим. Что такое сухое плавание и кому оно нужно? Как удержать учеников? И о чем мечтать, ожидая конца изоляции?
"Стратегия одна — экономия сил и средств": как живут на карантине тренеры по плаванию
- 2:06 — О ситуации с бизнесом накануне карантина
- 5:25 — Плавание онлайн: как зарабатывать на таких занятиях?
- 13:20 — Об отношении к инвесторам
- 15:58 — О помощи малому бизнесу
- 18:10 — Что изменил карантин?
Продюсер и редактор выпуска — Мария Погребняк, звукорежиссер — Владимир Чистяков, композитор — Илья Аржадеев.
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