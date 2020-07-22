Художник с городом в сердце: мифы и послания Марка Шагала

"Когда я родился — в маленьком домике у дороги позади тюрьмы — на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное место, на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Не хотел жить. <…> Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И наконец он слабо мяукнул. В общем, я мертворожденный".

Наш первый выпуск — об одном из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Зачем Марк Шагал превратил в сказку историю собственного рождения? За что и как попал в тюрьму? Почему считал Октябрьскую революцию радостным событием? Как из-за Малевича ученики Шагала выгнали его из собственного училища? И почему он стал единственным в мире мастером живописи, чьи работы украшают культовые сооружения практически всех конфессий? Об этом говорим с кандидатом философских наук, искусствоведом и автором книги "Марк Шагал. От мифа к эпосу" Марией Березанской.