"Мы пришли, чтобы выжечь в мозгу плесень прошлого": как авангардисты создавали свой музей

Новый выпуск "Куинджи охрип" посвящен в этот раз не отдельному художнику, а целому музею современного искусства — первому в мире. Идею московского музея живописной культуры (МЖК), который должен был стать образцом музея нового типа, разрабатывали сами художники, в том числе Казимир Малевич, Василий Кандинский и Александр Родченко. МЖК просуществовал лишь 10 лет и закрылся в 1929 году, когда в Нью-Йорке только открывался знаменитый музей современного искусства (МоМА).

Каким был первый в мире музей современного искусства? О чем Кандинский спорил с авангардистами? И как спецслужбы связаны с картинами Малевича? Говорим об этом со старшим научным сотрудником отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи Любовью Пчелкиной и научным сотрудником галереи Ириной Кочергиной.