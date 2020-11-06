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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

"Если я не встану завтра — кино не выйдет": как запустить видеопродакшен

Иван Яковенко Дарья Горностаева
Описание
Иван Яковенко
© Дарья Горностаева

Сегодня говорим о кинопродакшене: наш гость — основатель студий "Заграница" и Bosfor Pictures Иван Яковенко. Изначально он не был связан ни с кино, ни с рекламой: Иван отучился на юриста, но, поработав несколько лет с документами, решил рискнуть и открыть свое дело. Так в 2015 году появилась "Заграница". Сегодня в ее портфолио — реклама для Microsoft, Nivea и Samsung, клипы для Oxxxymiron и Найка Борзова и короткометражки для "Кинотавра".

Какое направление для продакшена самое прибыльное и зачем снимать бесплатно? Когда надо отказываться от известных клиентов? Как удержать внимание зрителя хотя бы на 5 минут? И реально ли перевести видеопродакшен на удаленную работу?

Подкаст "Семейный подряд": Иван Яковенко

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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