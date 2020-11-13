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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека

Бизнес на котиках: как заработать на уходе за чужими животными

Описание
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня у нас 15-й, финальный выпуск второго сезона! И мы решили поговорить о теплом и приятном — о котиках. Наш гость — Николай Лаврентьев, бывший юрист, а сегодня — основатель отеля для кошек "Генерал Мяу". Почему уход за животными оказался интереснее юридической карьеры? Как заработать на кошачьем отеле? Должен ли владелец котогостиницы разбираться в ветеринарных вопросах? И может ли бизнес приносить психологическую разгрузку?

Подкаст "Семейный подряд": Николай Лаврентьев

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Подкаст "Семейный подряд": как бизнес меняет человека
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