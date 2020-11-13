Бизнес на котиках: как заработать на уходе за чужими животными

Сегодня у нас 15-й, финальный выпуск второго сезона! И мы решили поговорить о теплом и приятном — о котиках. Наш гость — Николай Лаврентьев, бывший юрист, а сегодня — основатель отеля для кошек "Генерал Мяу". Почему уход за животными оказался интереснее юридической карьеры? Как заработать на кошачьем отеле? Должен ли владелец котогостиницы разбираться в ветеринарных вопросах? И может ли бизнес приносить психологическую разгрузку?