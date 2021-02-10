Блинкен обсудил с главой МИД Индии Мьянму и ситуацию в регионе

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил во вторник по телефону с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром смену власти в Мьянме и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь подтвердил крепкое партнерство между США и Индией и обсудил представляющие взаимную озабоченность вопросы, включая ситуацию в Мьянме, - отмечается в тексте. - Энтони Блинкен выразил озабоченность произошедшим военным переворотом в Мьянме, а также состоянием демократического процесса в этой стране".

Стороны рассмотрели сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, борьбу с пандемией и реагирование на изменение климата.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.