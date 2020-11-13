Дипломаты РФ проверяют информацию об арестованном за терроризм в Италии чеченце

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Милане проверяет информацию об арестованном на севере Италии по подозрению в причастности к терроризму чеченце. Об этом сообщило в пятницу посольство России в республике.

"Генеральное консульство России в Милане проверяет появившуюся в СМИ информацию об аресте 12 ноября в городе Варезе уроженца города Грозный Чеченской республики. В компетентные органы Италии направлен официальный запрос. Ситуация находится на контроле дипломатов генконсульства в Милане", - говорится в сообщении для журналистов.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что итальянская полиция арестовала в северном городе Варезе уроженца Грозного 35-летнего Турко Арсимекова по подозрению в причастности к террористической деятельности. По данным издания, итальянские следователи запросили информацию о нем у российских спецслужб. Однако в посольство подобных запросов не поступало.

Как пишет газета, итальянские следователи на протяжении полугода ведут разработку Арсимекова, подавшему в Италии документы на получение убежища, в котором ему было отказано. Сигнал об этом человеке, который может быть связан с террористической группировкой в Австрии, был получен от австрийских спецслужб. Итальянские следователи проверяют, может ли Арсимеков быть причастным к недавнему теракту в Вене. Удалось установить, что Арсимеков, который вел очень закрытый образ жизни, занимался изготовлением фальшивых документов, рекламируя свои услуги в социальных сетях.

По данным агентства ANSA, в рамках данного расследования обыски были проведены также у двух украинцев 42 и 64 лет, проживающих в Италии на законных основаниях. В ходе обысков были обнаружены 30 фальшивых документов, включая паспорта и водительские права, а также конфискованы четыре компьютера и 14 мобильных телефонов.