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Кризис в Сирии

Более 200 сирийцев покинули Эр-Рукбан впервые после долгого перерыва

Российская сторона зафиксировала за прошедшие сутки 31 обстрел зоны деэскалации Идлиб

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан вновь возобновился, за прошедшие сутки его покинули более 200 человек. Об этом сообщил в пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Возобновился вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан. За прошедшие сутки через пункт пропуска Джлеб на подконтрольную правительству САР территорию вышло 203 человека, в том числе 59 женщин и 96 детей", - сказал Гринкевич.

Также он отметил, что российская сторона зафиксировала за прошедшие сутки 31 обстрел зоны деэскалации Идлиб со стороны боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ). В частности, обстрелам подверглись провинции Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия. В то же время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за сутки не зарегистрировано.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Гринкевич.

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