Захарова призвала власти Польши бороться с осквернением памятников, а не с Россией

Комментируя слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, назвавшего Россию самой большой угрозой для Польши, она указала на то, что РФ постоянно подвергается травле в польских медиа. "Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса - во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию", - написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.

"А если Вы заботитесь о международном образе Польши, то находите и наказывайте тех, кто оскверняет расположенные на территории страны захоронения и памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма. Я с удовольствием буду рассказывать об этом на брифингах, вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов", - добавила дипломат.