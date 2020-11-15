Калашников: инциденты в Варнице существенно не повлияют на результаты выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Инциденты с блокированием доступа жителей Приднестровья на избирательные участки в Варнице не окажут существенного влияния на результаты выборов в Молдавии. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что вообще голосование за рубежом гораздо больше повлияет на итоги выборов нежели то, что происходит сейчас у границы с Приднестровьем, и там еще не закончились [инциденты]: продолжают провокации, недопуски, пикеты там устраивать. При всем при том, эти результаты [на участках для приднестровцев] вряд ли повлияют на общее голосование по тем цифрам, которые известны", - сказал Калашников, отвечая на вопрос о влиянии инцидентов в Варнице на результаты голосования.

Наблюдателей МПА СНГ тревожит непрозрачность голосования на выборах президента Молдавии в странах ЕС и США. "Наводит на определенные мысли голосование в Америке: совершенно ничего не прозрачно. Говорят, что платят, говорят, что подвозят, и никто по этому поводу не беспокоится. В Германии чуть ли ХДС (Христианско-демократический союз из правящей коалиции ФРГ - прим. ТАСС) или по крайней мере какие-то структуры занимаются в интернете <…> на автобусах подвозят, другим [голосовать] запрещают, и никого это не волнует, и никто не контролирует", - сказал Калашников.

Ранее в Варнице группа участников приднестровского конфликта и ряд депутатов парламента от Партии действия и солидарности баллотирующейся в президенты Майи Санду пытались перекрыть дорогу, чтобы заблокировать доступ к избирательным участкам для молдавских граждан с левого берега Днестра (непризнанное Приднестровье). Таким образом, по словам самих же митингующих, они препятствовали якобы организованной доставке избирателей на правый берег. Движение было разблокировано только после вмешательства усиленных нарядов полиции, которые вытеснили протестующих за обочину и сформировали живой коридор.

В ходе первого тура президентских выборов 1 ноября полиция Молдавии зарегистрировала множество подобных инцидентов. Как сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан, демонстранты не только блокировали дороги, но и незаконно останавливали людей для проверки документов, незаконно проникали в их автомобили, требовали представить результаты тестов на коронавирус.

В проходящий 15 ноября второй тур выборов президента Молдавии вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей в первом туре, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.