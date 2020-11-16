Глава ПАСЕ прервал визит в Москву из-за контакта с возможно зараженным ковидом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил ТАСС информацию о том, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс отменил запланированные встречи в Москве в связи с тем, что контактировал с лицами, сдавшими положительный тест на коронавирус.

"Он отменил все. Отменил, потому что были контакты с теми, у кого положительный тест", - сказал депутат.

Как сообщил ранее ТАСС источник в российском парламенте, Дамс "прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно инфицированным ковидом", решение было принято в качестве меры предосторожности.

Ранее ожидалось, что Дамс встретится в понедельник со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. В пресс-службе Совета Федерации ранее в понедельник подтвердили информацию об отмене запланированной ранее встречи Матвиенко с Дамсом.

Кроме того, Дамс планировал выступить на IV Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москальковой. По информации источника, участие в этом мероприятии Дамс также отменил.

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