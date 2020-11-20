Посол в Никосии: РФ приветствует инициативу ООН по созыву пятисторонней встречи по Кипру

НИКОСИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созыву неформальной встречи в пятистороннем формате по урегулированию кипрской проблемы с участием лидеров двух общин разделенного острова, а также трех держав - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Об этом заявил в пятницу Кипрскому информационному агентству посол РФ в Никосии Станислав Осадчий.

"Надеемся, что данное мероприятие позволит выйти на возобновление субстантивного и нацеленного на достижение конкретного результата переговорного процесса. Убеждены, что альтернативы плотному диалогу на самых различных уровнях не существует", - отметил российский дипломат.

По словам Осадчего, такой диалог представляет собой единственный надежный путь для нахождения взаимоприемлемых развязок спорных моментов, но при этом посол РФ полагает, что "в условиях, когда у сторон имеются серьезные расхождения относительно видения будущего острова, сложно ожидать немедленного прорыва в кипрском урегулировании". Для этого, подчеркнул он, "потребуется спокойная и скрупулезная работа сторон на всех уровнях, наличие у них политической воли, стремления к достижению компромиссных договоренностей".

Осадчий дал понять, что нынешнее положение в кипрском урегулировании, которое находится в состоянии застоя уже более трех лет, вызывает обеспокоенность не только у Москвы, но и у всего мирового сообщества. "Отсутствие подвижек в переговорном процессе приводит к деградации ситуации вокруг острова, возникновению "свершившихся фактов" на земле, подталкивает некоторых его участников к односторонним действиям, противоречащим решениям Совета Безопасности ООН", - пояснил он.

Посол заявил, что российская сторона считает недопустимыми решения по открытию Вароши - бывшего курортного района Фамагусты, находящегося в буферной зоне острова, доступ в который турко-кипрские власти открыли 8 октября. "Односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции СБ ООН, создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса. Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности ООН остается приверженной одобренным соответствующими резолюциями модальностям урегулирования данного вопроса", - заявил дипломат.

Решения ООН - основа для урегулирования

Затронув тему политического и правового фундамента для решения проблемы разделенного острова, Осадчий выразил твердую убежденность российской стороны в том, что подвергать сомнению актуальность резолюций ООН, охватывающих весь спектр кипрской проблематики, включая основу урегулирования, или допускать их вольную трактовку недопустимо. "На наш взгляд, именно массив ооновских решений по Кипру, предусматривающий создание двухобщинной, двузональной федерации с единой международной правосубъектностью, составляет оптимальную, компромиссную для обеих общин острова основу решения кипрского вопроса. Желание оспорить целесообразность их соблюдения в полном объеме чревато непредсказуемыми последствиями не только для общин, но и для правовой базы государственного устройства острова, зафиксированного в Цюрихско-Лондонских соглашениях 1959 года", - заявил посол РФ.

По его словам, отсутствие решения кипрской проблемы не способствует укреплению стабильности в Восточном Средиземноморье, а наилучшим способом ослабления напряженности вокруг острова является достижение всеобъемлющего, прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрского вопроса.

Станислав Осадчий подчеркнул, что Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и "страны, поддерживающей традиционно тесные связи с государствами региона и непосредственно заинтересованной в недопущении эскалации напряженности на дружественном Кипре и вокруг него", намерена продолжать "активное содействие шагам по достижению результата, который создаст условия для процветания, стабильности и развития объединенного острова во благо проживающих на нем народов".

Пятисторонний формат встреч

Проведение международных встреч по кипрскому урегулированию в формате "пять плюс один" предусматривает участие в них лидеров греческой и турецкой общин Кипра, высокопоставленных представителей Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, а также лично генерального секретаря ООН.

В последний раз указанные стороны собирались в подобном формате в 2017 году на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Однако тогда эта встреча завершилась безрезультатно, и межобщинные переговоры по кипрскому урегулированию так и не возобновились.

Поводом для рассмотрения идеи созыва новой встречи явилась смена лидера турок-киприотов после избрания в октябре президентом признаваемой только Анкарой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара. Этот политик, в отличие от своего предшественника Мустафы Акынджи, лоялен властям Турции, является противником федеративного устройства острова и настаивает на признании международным сообществом существования на Кипре двух отдельных государств.

Президент Республики Кипр и лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис, наоборот, постоянно заявляет о необходимости соблюдения формата кипрского урегулирования, обозначенного в резолюциях ООН и предусматривающего образование на острове двухобщинной и двузональной федерации.

В конце ноября на остров прибудет специальный посланник генерального секретаря ООН по Кипру Джейн Холл Лют. Она приступит в Никосии к челночной дипломатии, проводя поочередно многочисленные встречи с Анастасиадисом и Татаром, чтобы найти между, казалось бы, диаметрально противоположными позициями сторон точки соприкосновения, обозначить круг вопросов будущих переговоров и тем самым подготовить условия для проведения пятисторонней встречи по урегулированию на острове.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.