Зиничев прибыл в Ереван для участия в работе межведомственной комиссии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы, - сказали в пресс-службе. - Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном".

В ведомстве отметили, что в составе делегации в Ереван прибыли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В правительстве Армении ТАСС также сообщили, что члены межведомственной делегации проведут в субботу встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее сообщалось, что делегация посетит и Баку.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.